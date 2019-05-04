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Сегодня, 12:21

В СПК «Чограйский» обнаружен бруцеллез


В СПК «Чограйский» обнаружен бруцеллезВ СПК «Чограйский» Ики-Бурульского района уничтожено 25 голов крупного рогатого скота. Причиной стало заражение бруцеллезом.

Это стало известно после проведения плановых лабораторных исследований ветеринарной лаборатории. Всего было сделано 168 проб.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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