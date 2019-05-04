В столице стартовали «Элистинские вечера». Речь идет о праздниках микрорайонов, которые традиционно проходят летом. Уже в эту пятницу 31 мая администрация города проводит первый из них в 3 микрорайоне. 7 июня он состоится для жителей 4-5 микрорайонов на общей площадке.



Каждую пятницу праздники будут проходить в разных районах города, собирая элистинцев для проведения общего досуга на разных столичных площадках. Второй этап «Элистинских вечеров» стартует 9 августа в п. Аршан. А завершатся они в начале сентября с приходом первых прохладных дней. Начало всех мероприятий в 6 вечера. В столице стартовали «Элистинские вечера». Речь идет о праздниках микрорайонов, которые традиционно проходят летом. Уже в эту пятницу 31 мая администрация города проводит первый из них в 3 микрорайоне. 7 июня он состоится для жителей 4-5 микрорайонов на общей площадке.Каждую пятницу праздники будут проходить в разных районах города, собирая элистинцев для проведения общего досуга на разных столичных площадках. Второй этап «Элистинских вечеров» стартует 9 августа в п. Аршан. А завершатся они в начале сентября с приходом первых прохладных дней. Начало всех мероприятий в 6 вечера.



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