Сегодня достопочтимый Кунделинг Ринпоче продолжит даровать учение на тему «Шаматха». Это третий его визит в Калмыкию. Он рассчитан на две недели. В программе также встреча с верующими Целинного района. Открытие комплекса ступ в поселке Хомутниковский Ики-Бурульского района. А накануне в центральном хуруле состоялась пресс-конференция.



Искренняя улыбка и особая энергетика, которая исходит от высокого учителя, только располагали журналистов к теплой продолжительной беседе. Узнать и познать, как можно больше. Так, в предыдущем двенадцатом воплощении Кунделинг Ринпоче был учителем духовного лидера монгольских народов Его Святейшества Богдо-Гегяна восьмого. Тот в свою очередь стал его духовным наставником в этом рождении. Кунделинг Ринпоче из плеяды молодых лам, на которых буддисты наших дней возлагают большие надежды. Это не первый его визит в Калмыкию. Все эти дни Кунделинг Ринпоче будет даровать учение верующим республики. Прочитает пять лекций, в ходе которых постарается подробно объяснить важность медитации и особенности ее практики.



Тема сосредоточения очень сложная и вместе с тем крайне важная. В разных контекстах буддийского учения упоминаются различные типы концентрации. Поэтому, чтобы понять, о чем говорится в текстах и что именно нужно развивать на каждой из стадий духовного пути необходимо посетить эти встречи с действительно продвинутым мастером, - считает помощник Шаджин ламы Калмыкии Хонгор Эльбиков.



В своем нынешнем воплощении Кунделинг Ринпоче часто называет свою особую связь с калмыцким народом кармической. Об этом он говорил на встрече с верующими, которые пришли на учение и с радостью ждали его очередного приезда.



Завтра Кунделинг Ринпоче посетит село Троицкое. Там в доме культуры состоится его встреча с жителями Целинного района. А 2 июня отправится в Ики-Бурульский район, где примет участие в торжественном открытии комплекса ступ и проведет ритуал освящения

Сегодня достопочтимый Кунделинг Ринпоче продолжит даровать учение на тему «Шаматха». Это третий его визит в Калмыкию. Он рассчитан на две недели. В программе также встреча с верующими Целинного района. Открытие комплекса ступ в поселке Хомутниковский Ики-Бурульского района. А накануне в центральном хуруле состоялась пресс-конференция.Искренняя улыбка и особая энергетика, которая исходит от высокого учителя, только располагали журналистов к теплой продолжительной беседе. Узнать и познать, как можно больше. Так, в предыдущем двенадцатом воплощении Кунделинг Ринпоче был учителем духовного лидера монгольских народов Его Святейшества Богдо-Гегяна восьмого. Тот в свою очередь стал его духовным наставником в этом рождении. Кунделинг Ринпоче из плеяды молодых лам, на которых буддисты наших дней возлагают большие надежды. Это не первый его визит в Калмыкию. Все эти дни Кунделинг Ринпоче будет даровать учение верующим республики. Прочитает пять лекций, в ходе которых постарается подробно объяснить важность медитации и особенности ее практики.Тема сосредоточения очень сложная и вместе с тем крайне важная. В разных контекстах буддийского учения упоминаются различные типы концентрации. Поэтому, чтобы понять, о чем говорится в текстах и что именно нужно развивать на каждой из стадий духовного пути необходимо посетить эти встречи с действительно продвинутым мастером, - считает помощник Шаджин ламы Калмыкии Хонгор Эльбиков.В своем нынешнем воплощении Кунделинг Ринпоче часто называет свою особую связь с калмыцким народом кармической. Об этом он говорил на встрече с верующими, которые пришли на учение и с радостью ждали его очередного приезда.Завтра Кунделинг Ринпоче посетит село Троицкое. Там в доме культуры состоится его встреча с жителями Целинного района. А 2 июня отправится в Ики-Бурульский район, где примет участие в торжественном открытии комплекса ступ и проведет ритуал освящения



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