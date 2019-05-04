Из этнокультурной гимназии уволена педагог

Прокуратурой города проведена проверка по заявлению родителей учащихся калмыцкой этнокультурной гимназии о незаконных действиях учителя.



Было установлено, что исполняющая обязанности классного руководителя 4-го класса гимназии в ходе учебного процесса заклеила скотчем рты нескольким учащимся.



В тот же день педагог уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию. Прокуратурой города проведена проверка по заявлению родителей учащихся калмыцкой этнокультурной гимназии о незаконных действиях учителя.Было установлено, что исполняющая обязанности классного руководителя 4-го класса гимназии в ходе учебного процесса заклеила скотчем рты нескольким учащимся.В тот же день педагог уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.



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