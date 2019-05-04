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Сегодня, 12:22

Из этнокультурной гимназии уволена педагог


Прокуратурой города проведена проверка по заявлению родителей учащихся калмыцкой этнокультурной гимназии о незаконных действиях учителя.

Было установлено, что исполняющая обязанности классного руководителя 4-го класса гимназии в ходе учебного процесса заклеила скотчем рты нескольким учащимся.

В тот же день педагог уволилась из образовательного учреждения по собственному желанию.



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