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Сегодня, 12:20

На следующей неделе у школьников начинаются каникулы


На следующей неделе у школьников начинаются каникулы. В лагерях идут последние приготовления. Чтобы летний сезон для отдыхающих детей ничем не омрачился, экспертные комиссии оценивают состояние муниципальных оздоровительных учреждений. Интересно провести время и укрепить здоровье планируют и более шестисот ребят в Целинном районе.

Уже совсем скоро в детский лагерь «Сайгачонок», который находится всего в 4 –х километрах от райцентра села Троицкое, заедет первая смена. Вот уже более 40 лет ежегодно здесь поправляют здоровье сотни детей. Те, кто отдыхает не первый год, в этом сезоне оценят его преображение. На территории учреждения заменили кровлю медицинского корпуса и столовой на 80 мест. А в старом пищеблоке обновили кухонные плиты, стены, пол, окна и двери. Приобрели новую мебель, холодильное оборудование и печи. Ремонтные работы обошлись почти в три миллиона рублей. Средства выделили из республиканского и местного бюджетов.

Но окончательное решение об открытии детского оздоровительного лагеря вынесет экспертная комиссия. Специалисты уже взяли пробу воды. На территории проведены противоклещевые работы. А чтобы детям безопасно было здесь находиться, установили 4 видеокамеры. Функционирует и современная противопожарная сигнализация.

А в следующем летнем сезоне в «Сайгачонке» планируют реконструировать плавательный бассейн и заменить кровлю спальных корпусов. На оздоровительную кампанию из республиканской казны выделят 4 миллиона рублей. В текущем году, кроме этого центра отдыха в Целинном районе свои двери детям откроют еще 8 лагерей дневного пребывания.

В региональном минобре сообщили, что в Калмыкии провести с пользой свое время смогут более 13 тысяч ребят. Их ожидают игры, соревнования, оздоровительные мероприятия и много общения с ровесниками.



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