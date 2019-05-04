В Элисте прошли соревнования по легкой атлетике

Соревнования по легкой атлетике, посвященные 370-летию пожарной охраны России состоялись сегодня в Элисте. В спортивном празднике приняли участие учащиеся школ города. Им необходимо было преодолеть бег на дистанции в 60, 100 и 200 метров. Также они состязались и в прыжке в длину.



Показали свои спортивные способности и в эстафете. Многие из них участники различных соревнований не только республиканского, но всероссийского уровней. Лучшие войдут в состав сборной команды Калмыкии по легкой атлетике. Соревнования по легкой атлетике, посвященные 370-летию пожарной охраны России состоялись сегодня в Элисте. В спортивном празднике приняли участие учащиеся школ города. Им необходимо было преодолеть бег на дистанции в 60, 100 и 200 метров. Также они состязались и в прыжке в длину.Показали свои спортивные способности и в эстафете. Многие из них участники различных соревнований не только республиканского, но всероссийского уровней. Лучшие войдут в состав сборной команды Калмыкии по легкой атлетике.



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