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Сегодня, 12:29

Ушел из жизни академик Джангар Бадмаевич Пюрвеев


На 81-м году жизни скончался Джангар Бадмаевич Пюрвеев. Единственный калмык – академик российской Академии космонавтики. В разные годы он работал главным архитектором Главкосмоса СССР, советником по архитектуре генерального секретаря народно-революционной партии Монголии, главным архитектором Элисты…

С начала 90-х годов являлся бессменным президентом Международной ассоциации «Путями великих миграций человечества», организовал и возглавил международную трансконтинентальную экспедицию с одноименным названием. На протяжении многих лет сотрудничал с Телевидением Калмыкии, организовывая и финансируя командировки наших сотрудников, из которых они привозили интересные программы и циклы передач, - в Китай, Финляндию, Казахстан, Бурятию, Якутию, в другие российские регионы.

Джангар Бадмаевич горячо любил свой народ и являлся ярким представителем калмыцкой интеллигенции. Он был пассионарием и мечтателем. Человеком, опередившим Время.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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