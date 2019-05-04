Нашествие розовых скворцов

Ики-Бурульский, Кетченеровский, и Целинный районы в эти дни атакуют розовые скворцы. Эти птицы знамениты, как истребители саранчи. Несколько лет назад нашествие этих пернатых было зафиксировано в Черноземельском и Яшкульском районах. Что это за необычное явление и о чём говорит скопление этих занятных птиц?



Ареал расселения небольших перелетных птиц с ниспадающим хохолком на голове и с розовой грудкой в этом году замечен и в Целинном районе. Огромные стаи розовых скворцов во дворе своего дома наблюдает и жительница села Троицкое Нонна Скирмант. Эти пернатые уже в середине лета начнут совершать набеги на виноградники и плодовые деревья. Обычно они селятся в дуплах деревьев, отверстиях в стенах домов или в ущельях.



«Предвестник беды на полях для фермеров - прилетевшие розовые скворцы. Если появились эти пернатые – жди нашествия саранчи», - предупреждает биолог с 44 –летним стажем Юлия Арсенова. Это единственный вид птиц, которые питаются этими вредителями. Даже насытившись, они не перестают уничтожать саранчовых. Дневная норма этой небольшой птицы составляет около двухсот насекомых. В её рацион также входят муравьи, гусеницы, богомолы, жуки, а также улитки и даже бабочки.



Гнездится розовый скворец плотными колониями. Быстро привыкает к человеку. Птица спокойная и безобидная. Но это только если им хватает корма. В противном случае они способны уничтожить весь урожай плодовых и ягодных культур. Птиц контрастного окраса сегодня можно увидеть и в черте Элисты.



Розовый скворец много и усердно поёт, особенно в утренние часы, умело копируя звуки других пернатых. Эти птахи могут воспроизводить лай собаки, квохтанье курицы и даже свист человека. По словам селян, которые вынуждены в эти дни соседствовать с ними, эти неугомонные пернатые так же активно загрязняют территорию. Гнезда скворцы вьют из сухих листьев, поверх которых укладывают перья.



Сейчас розовые скворцы откладывают яйца от 4 до 7 штук. Кстати, родители высиживают потомство по очереди. А с началом осени они улетят на зимовку в Азию, Северную Америку или на юг Европы. Но скорее всего, по словам специалистов, уже ранней весной эти перелетные птицы вновь возвратятся в степные просторы Калмыкии. Ики-Бурульский, Кетченеровский, и Целинный районы в эти дни атакуют розовые скворцы. Эти птицы знамениты, как истребители саранчи. Несколько лет назад нашествие этих пернатых было зафиксировано в Черноземельском и Яшкульском районах. Что это за необычное явление и о чём говорит скопление этих занятных птиц?Ареал расселения небольших перелетных птиц с ниспадающим хохолком на голове и с розовой грудкой в этом году замечен и в Целинном районе. Огромные стаи розовых скворцов во дворе своего дома наблюдает и жительница села Троицкое Нонна Скирмант. Эти пернатые уже в середине лета начнут совершать набеги на виноградники и плодовые деревья. Обычно они селятся в дуплах деревьев, отверстиях в стенах домов или в ущельях.«Предвестник беды на полях для фермеров - прилетевшие розовые скворцы. Если появились эти пернатые – жди нашествия саранчи», - предупреждает биолог с 44 –летним стажем Юлия Арсенова. Это единственный вид птиц, которые питаются этими вредителями. Даже насытившись, они не перестают уничтожать саранчовых. Дневная норма этой небольшой птицы составляет около двухсот насекомых. В её рацион также входят муравьи, гусеницы, богомолы, жуки, а также улитки и даже бабочки.Гнездится розовый скворец плотными колониями. Быстро привыкает к человеку. Птица спокойная и безобидная. Но это только если им хватает корма. В противном случае они способны уничтожить весь урожай плодовых и ягодных культур. Птиц контрастного окраса сегодня можно увидеть и в черте Элисты.Розовый скворец много и усердно поёт, особенно в утренние часы, умело копируя звуки других пернатых. Эти птахи могут воспроизводить лай собаки, квохтанье курицы и даже свист человека. По словам селян, которые вынуждены в эти дни соседствовать с ними, эти неугомонные пернатые так же активно загрязняют территорию. Гнезда скворцы вьют из сухих листьев, поверх которых укладывают перья.Сейчас розовые скворцы откладывают яйца от 4 до 7 штук. Кстати, родители высиживают потомство по очереди. А с началом осени они улетят на зимовку в Азию, Северную Америку или на юг Европы. Но скорее всего, по словам специалистов, уже ранней весной эти перелетные птицы вновь возвратятся в степные просторы Калмыкии.



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