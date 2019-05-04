Продолжается период активности клещей

В республике число обратившихся в медучреждения с укусами клеща превысило 340 человек. 150 из них дети до 14 лет. Три человека находят в инфекционной больнице с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку.



Наибольшую активность насекомые проявляют в Яшалтинском районе и городе Элиста. А потому специалисты Роспотребнадзора призывают горожан быть бдительными на природе и при общении с домашними животными. В республике число обратившихся в медучреждения с укусами клеща превысило 340 человек. 150 из них дети до 14 лет. Три человека находят в инфекционной больнице с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку.Наибольшую активность насекомые проявляют в Яшалтинском районе и городе Элиста. А потому специалисты Роспотребнадзора призывают горожан быть бдительными на природе и при общении с домашними животными.



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