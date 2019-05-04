Более 1000 многоквартирных домов подлежат капитальному ремонту

Более 1000 многоквартирных домов в республике будут отремонтированы по региональной программе капремонта. С 2014 года проведен капитальный ремонт крыш 93 многоквартирных домов. Сейчас работы продолжаются в Элисте, Яшалтинском и Целинном районах. Для реализации программы задействованы средства бюджетов разных уровней.



В доме №21 семьдесят четвертого года постройки в 4 микрорайоне Элисты уже несколько десятилетий протекает кровля. И только в апреле текущего года тут приступили к ремонтным работам.



Старую мягкую кровлю меняют на металочерепицу и деревянные конструкции. Уже демонтирована кирпичная кладка дымовых труб и парапета. Готовность этого объекта на сегодняшний день составляет более 70 процентов.



Квитанции за капитальный ремонт собственники жилья в этом доме оплачивают с августа 2014-го. И только в этом году они увидели, как реализуются их средства, которые накапливаются в фонде капитального ремонта. По данным регионального оператора, в текущем году в Калмыкии будут заменены кровли 22 домов, 19-ти в Элисте и 3-х- в районах. На это из разных уровней бюджетов выделено порядка ста четырех миллионов рублей, из которых доля собственников помещений превышает семьдесят процентов.



За пятилетний период работы региональной программы обновили кровельное покрытие в девяноста трех домах. При этом важно понимать, что основными критериями отбора являются год ввода объекта в эксплуатацию и регулярность взносов на капремонт. Ведь от уровня оплаты напрямую зависят объемы и темпы проводимых работ.

Более 1000 многоквартирных домов в республике будут отремонтированы по региональной программе капремонта. С 2014 года проведен капитальный ремонт крыш 93 многоквартирных домов. Сейчас работы продолжаются в Элисте, Яшалтинском и Целинном районах. Для реализации программы задействованы средства бюджетов разных уровней.В доме №21 семьдесят четвертого года постройки в 4 микрорайоне Элисты уже несколько десятилетий протекает кровля. И только в апреле текущего года тут приступили к ремонтным работам.Старую мягкую кровлю меняют на металочерепицу и деревянные конструкции. Уже демонтирована кирпичная кладка дымовых труб и парапета. Готовность этого объекта на сегодняшний день составляет более 70 процентов.Квитанции за капитальный ремонт собственники жилья в этом доме оплачивают с августа 2014-го. И только в этом году они увидели, как реализуются их средства, которые накапливаются в фонде капитального ремонта. По данным регионального оператора, в текущем году в Калмыкии будут заменены кровли 22 домов, 19-ти в Элисте и 3-х- в районах. На это из разных уровней бюджетов выделено порядка ста четырех миллионов рублей, из которых доля собственников помещений превышает семьдесят процентов.За пятилетний период работы региональной программы обновили кровельное покрытие в девяноста трех домах. При этом важно понимать, что основными критериями отбора являются год ввода объекта в эксплуатацию и регулярность взносов на капремонт. Ведь от уровня оплаты напрямую зависят объемы и темпы проводимых работ.



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