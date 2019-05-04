В Лаганском районе на летних каникулах отдохнут около 400 детей

В Лаганском районе за время летних каникул в лагерях отдохнут около 400 детей. В 8 образовательных учреждениях в период подготовки провели необходимые мероприятия по эпидемиологической и пожарной безопасности, сообщили в Управлении образования и культуры РМО.



А для педагогов и воспитателей были организованы инструктажи и семинары. Программа экологической направленности уже утверждена. В ее реализации будет задействован ряд образовательных и культурных учреждений района. В Лаганском районе за время летних каникул в лагерях отдохнут около 400 детей. В 8 образовательных учреждениях в период подготовки провели необходимые мероприятия по эпидемиологической и пожарной безопасности, сообщили в Управлении образования и культуры РМО.А для педагогов и воспитателей были организованы инструктажи и семинары. Программа экологической направленности уже утверждена. В ее реализации будет задействован ряд образовательных и культурных учреждений района.



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