В Элисте началась приемка школьных лагерей

В Элисте дан старт работе межведомственной комиссии по приемке школьных лагерей. К этому часу ее прошли два объекта: в начальной школе №24 и Дворце детского творчества.



Как рассказала в интервью Вестям Инна Тепкеева, заместитель начальника городского Управления образования, акты проверки подписаны без замечаний. На период летних каникул в столице запланирована деятельность 19 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут и поправят здоровье около 3 тысяч детей.



Всего же летней оздоровительной кампанией будет охвачено более 5 тысяч ребят. 4 июня свои двери распахнут стационарные лагеря. В Элисте дан старт работе межведомственной комиссии по приемке школьных лагерей. К этому часу ее прошли два объекта: в начальной школе №24 и Дворце детского творчества.Как рассказала в интервью Вестям Инна Тепкеева, заместитель начальника городского Управления образования, акты проверки подписаны без замечаний. На период летних каникул в столице запланирована деятельность 19 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут и поправят здоровье около 3 тысяч детей.Всего же летней оздоровительной кампанией будет охвачено более 5 тысяч ребят. 4 июня свои двери распахнут стационарные лагеря.



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