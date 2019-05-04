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Сегодня, 12:12

В Элисте началась приемка школьных лагерей


В Элисте дан старт работе межведомственной комиссии по приемке школьных лагерей. К этому часу ее прошли два объекта: в начальной школе №24 и Дворце детского творчества.

Как рассказала в интервью Вестям Инна Тепкеева, заместитель начальника городского Управления образования, акты проверки подписаны без замечаний. На период летних каникул в столице запланирована деятельность 19 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут и поправят здоровье около 3 тысяч детей.

Всего же летней оздоровительной кампанией будет охвачено более 5 тысяч ребят. 4 июня свои двери распахнут стационарные лагеря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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