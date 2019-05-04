Библиотекари отмечают профессиональный праздник

Сегодня в общероссийский день библиотек свой праздник отмечают книгохранители республики. Более двух столетий назад была основана Императорская публичная, ныне Российская национальная библиотека. А в Калмыкии сегодня функционирует 372 библиотеки всех систем и ведомств.



Национальная имени Антона Амур-Санана – главная из них. В этом году ей исполняется 61 год. Сегодня тут трудятся 86 специалистов. Её фонды насчитывают более полумиллиона печатных экземпляров. Мало кто знает, но уже 8 лет в стенах Амурки, как её ласково называют между собою читатели, проводится так называемый «БукКроссинг». Любой желающий может принести и оставить книгу, также как любой другой может прийти и взять ее без записи.



А вот студенты, научные деятели и эрудиты предпочитают электронный каталог. Только в фонде редких книг хранится более 9 тысяч единиц. Самые ценные из них - экземпляры 18 века. Среди них - исторический словарь 1790 года издания, самый полный немецко-русский, Евангелие от святого Матвея на старо-калмыцком языке, изданное первым монголоведом немецкого происхождения Иосифом Шмидтом. Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей. Сегодня в общероссийский день библиотек свой праздник отмечают книгохранители республики. Более двух столетий назад была основана Императорская публичная, ныне Российская национальная библиотека. А в Калмыкии сегодня функционирует 372 библиотеки всех систем и ведомств.Национальная имени Антона Амур-Санана – главная из них. В этом году ей исполняется 61 год. Сегодня тут трудятся 86 специалистов. Её фонды насчитывают более полумиллиона печатных экземпляров. Мало кто знает, но уже 8 лет в стенах Амурки, как её ласково называют между собою читатели, проводится так называемый «БукКроссинг». Любой желающий может принести и оставить книгу, также как любой другой может прийти и взять ее без записи.А вот студенты, научные деятели и эрудиты предпочитают электронный каталог. Только в фонде редких книг хранится более 9 тысяч единиц. Самые ценные из них - экземпляры 18 века. Среди них - исторический словарь 1790 года издания, самый полный немецко-русский, Евангелие от святого Матвея на старо-калмыцком языке, изданное первым монголоведом немецкого происхождения Иосифом Шмидтом. Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей.



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