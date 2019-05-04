ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:29

В Элисте стартовала военно-спортивная игра «Победа»


Сегодня состоится ежегодный региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В программе 6 конкурсов: к примеру «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силён в бою», а также эстафета. Победители и призёры мероприятия по итогам конкурсов награждаются дипломами и денежными призами.

Также главная судейская коллегия выявляет «Лучшего командира». Победитель представит республику на межрегиональных и всероссийских слётах и финалах.




Другие новости по теме:

  • Стартовала военно-патриотическая игра "Юный защитник!
  • Сборная команда Калмыкии выступит на Всероссийском слете в Москве
  • Сегодня в Элисте проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике
  • Стартует региональный этап III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов
  • Продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
  • Победителями юнармейской игры «Зарница» стали городовиковцы
  • В Элисте стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
  • В Калмыкии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
  • В Калмыкии дан старт военно-спортивной игре «Зарница»
  • Завтра станет известен победитель «Президентских спортивных игр»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34