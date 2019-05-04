В Элисте стартовала военно-спортивная игра «Победа»

Сегодня состоится ежегодный региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В программе 6 конкурсов: к примеру «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силён в бою», а также эстафета. Победители и призёры мероприятия по итогам конкурсов награждаются дипломами и денежными призами.



Также главная судейская коллегия выявляет «Лучшего командира». Победитель представит республику на межрегиональных и всероссийских слётах и финалах.

Сегодня состоится ежегодный региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В программе 6 конкурсов: к примеру «Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силён в бою», а также эстафета. Победители и призёры мероприятия по итогам конкурсов награждаются дипломами и денежными призами.Также главная судейская коллегия выявляет «Лучшего командира». Победитель представит республику на межрегиональных и всероссийских слётах и финалах.



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