Накануне руководитель региона Бату Хасиков посетил форум предпринимателей «Бизнес- старт». На территории парка культуры и отдыха «Дружба» расположились по зонам фирмы, начинающие свою деятельность «как малое предпринимательство».



Знакомство Бату Хасиков начал с образовательных центров, в которых занимаются в основном дети. В одном из них осуществляют проект, направленный на развитие памяти, ведут занятия по скорочтению и метальной арифметике. Представительна и зона народно- художественного промысла. По мнению Бату Хасикова, и таких развивающихся объединений должно быть как можно больше. Накануне руководитель региона Бату Хасиков посетил форум предпринимателей «Бизнес- старт». На территории парка культуры и отдыха «Дружба» расположились по зонам фирмы, начинающие свою деятельность «как малое предпринимательство».Знакомство Бату Хасиков начал с образовательных центров, в которых занимаются в основном дети. В одном из них осуществляют проект, направленный на развитие памяти, ведут занятия по скорочтению и метальной арифметике. Представительна и зона народно- художественного промысла. По мнению Бату Хасикова, и таких развивающихся объединений должно быть как можно больше.



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