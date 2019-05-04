Выкос сорной травы и ямочный ремонт дорожного полотна

Выкос сорной травы на детских площадках и придомовых территориях должен быть произведен до 1 июня. Об этом было говорили сегодня на еженедельной планерке в мэрии. Речь также шла об уборке территорий, прилегающих к многоэтажкам. Было дано поручение выполнить все необходимые работы.



В Элисте продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. На сегодняшний день сделано более пятисот квадратных метров асфальта. А в восточной части столицы уже начались гидравлические испытания отопительной системы. Выкос сорной травы на детских площадках и придомовых территориях должен быть произведен до 1 июня. Об этом было говорили сегодня на еженедельной планерке в мэрии. Речь также шла об уборке территорий, прилегающих к многоэтажкам. Было дано поручение выполнить все необходимые работы.В Элисте продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. На сегодняшний день сделано более пятисот квадратных метров асфальта. А в восточной части столицы уже начались гидравлические испытания отопительной системы.



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