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Бату Хасиков посетил Городовиковский район





Дороги, больницы, спортивные комплексы, инфраструктура. Условия жизни селян стали главным поводом для поездки руководителя степной республики в Городовиковский район. О её итогах и решениях, принятых в ходе рабочих обсуждений, наш следующий сюжет.



Розенталь, небольшой и самый малочисленный в районе поселок. Но он в программе рабочей поездки Бату Хасикова. Как не раз подчеркивал врио главы республики, деятельность на местах будет подчинена одной общей задаче, поставленной руководством страны - качественному улучшению жизни россиян, где бы они ни проживали. Началась встреча в клубе, единственном на селе центре культуры и досуга, куда после трудового дня люди приходят пообщаться, позаниматься в кружках по интересам, стать участником или зрителем интересного мероприятия. Но проблема в том, что обветшалому зданию почти шестьдесят лет. И глава СМО Елена Василец делится с Бату Хасиковым идеей о перепланировке, более того готова проектно- сметная документация.



По мнению Бату Хасикова, потребуется корректировка проекта с учетом поступивших предложений. Например, необходимо предусмотреть санузлы, расширить площадь библиотеки, находящейся под крышей Дома культуры. Культурный объект, считает Хасиков, должен отвечать требованиям времени.



Другое поручение связано со строительством дороги внутри поселка. Вместо асфальта главная улица замощена плитами, по которым машинам трудно передвигаться.



Зато в районном центре приятно порадовало капитально отремонтированное здание Дома Детского творчества. На эти цели были направлены средства района и федеральной структуры. Участие в программе «Доступная среда» позволило создать прекрасные условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.



Здесь множество кружков, занятия ведутся в светлых просторных комнатах. И совсем иная картина на объектах, где занимаются юные спортсмены. Два спортзала и оба здания в аварийном состоянии. Между тем, растет число желающих заниматься борьбой, боксом, стрельбой из лука и другими видами. Вместе с опытными преподавателями ребята мечтают о физкультурно-оздоровительном комплексе. Идею о его строительстве в Городовиковске поддерживает и Бату Хасиков.



Руководитель региона выступил в поддержку еще одного проекта – строительства поликлиники. Необходимость в новостройке назрела давно. Ряд отделений до сих пор располагаются в зданиях более, чем вековой давности, возведенных во времена князя Гахаева. Они признаны объектами культурного наследия и в них не проводятся ремонтные работы. Предложено два варианта – построить новый, или переоборудовать здание бывшей швейной фабрики.



А вот за этих ребят можно искренне порадоваться. Увиденное – лишь часть той большой и кропотливой работы, которая ведется в стенах кадетского казачьего корпуса. Бату Хасиков выразил благодарность всему коллективу. А побывав на строительной площадке, где возводится дополнительный корпус со всей инфраструктурой – спортзалом, поликлиникой и.т. д., убедился, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. И уже в конце года – комплекс введут в строй.



Впереди в районе и работы по благоустройству. Руководитель региона познакомился с проектом, победившим во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов, и получившим финансовую поддержку в 40 млн. рублей. Его реализация, уверен Бату Хасиков, привлечет туристов. А это импульс для развития города и района. Движущей силой муниципалитета и его гордостью являются, без сомнения, его труженики. Одна из встреч проходила в хозяйстве Комсомолец. Как рассказали руководителю региона, хлеборобы настроены внести существенный вклад и в урожай Калмыкии 2019 года. Заверили, что валовой сбор зерновых превысит показатели прошлых лет. Дороги, больницы, спортивные комплексы, инфраструктура. Условия жизни селян стали главным поводом для поездки руководителя степной республики в Городовиковский район. О её итогах и решениях, принятых в ходе рабочих обсуждений, наш следующий сюжет.Розенталь, небольшой и самый малочисленный в районе поселок. Но он в программе рабочей поездки Бату Хасикова. Как не раз подчеркивал врио главы республики, деятельность на местах будет подчинена одной общей задаче, поставленной руководством страны - качественному улучшению жизни россиян, где бы они ни проживали. Началась встреча в клубе, единственном на селе центре культуры и досуга, куда после трудового дня люди приходят пообщаться, позаниматься в кружках по интересам, стать участником или зрителем интересного мероприятия. Но проблема в том, что обветшалому зданию почти шестьдесят лет. И глава СМО Елена Василец делится с Бату Хасиковым идеей о перепланировке, более того готова проектно- сметная документация.По мнению Бату Хасикова, потребуется корректировка проекта с учетом поступивших предложений. Например, необходимо предусмотреть санузлы, расширить площадь библиотеки, находящейся под крышей Дома культуры. Культурный объект, считает Хасиков, должен отвечать требованиям времени.Другое поручение связано со строительством дороги внутри поселка. Вместо асфальта главная улица замощена плитами, по которым машинам трудно передвигаться.Зато в районном центре приятно порадовало капитально отремонтированное здание Дома Детского творчества. На эти цели были направлены средства района и федеральной структуры. Участие в программе «Доступная среда» позволило создать прекрасные условия для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.Здесь множество кружков, занятия ведутся в светлых просторных комнатах. И совсем иная картина на объектах, где занимаются юные спортсмены. Два спортзала и оба здания в аварийном состоянии. Между тем, растет число желающих заниматься борьбой, боксом, стрельбой из лука и другими видами. Вместе с опытными преподавателями ребята мечтают о физкультурно-оздоровительном комплексе. Идею о его строительстве в Городовиковске поддерживает и Бату Хасиков.Руководитель региона выступил в поддержку еще одного проекта – строительства поликлиники. Необходимость в новостройке назрела давно. Ряд отделений до сих пор располагаются в зданиях более, чем вековой давности, возведенных во времена князя Гахаева. Они признаны объектами культурного наследия и в них не проводятся ремонтные работы. Предложено два варианта – построить новый, или переоборудовать здание бывшей швейной фабрики.А вот за этих ребят можно искренне порадоваться. Увиденное – лишь часть той большой и кропотливой работы, которая ведется в стенах кадетского казачьего корпуса. Бату Хасиков выразил благодарность всему коллективу. А побывав на строительной площадке, где возводится дополнительный корпус со всей инфраструктурой – спортзалом, поликлиникой и.т. д., убедился, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. И уже в конце года – комплекс введут в строй.Впереди в районе и работы по благоустройству. Руководитель региона познакомился с проектом, победившим во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов, и получившим финансовую поддержку в 40 млн. рублей. Его реализация, уверен Бату Хасиков, привлечет туристов. А это импульс для развития города и района. Движущей силой муниципалитета и его гордостью являются, без сомнения, его труженики. Одна из встреч проходила в хозяйстве Комсомолец. Как рассказали руководителю региона, хлеборобы настроены внести существенный вклад и в урожай Калмыкии 2019 года. Заверили, что валовой сбор зерновых превысит показатели прошлых лет.



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