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Сегодня, 12:11

Сегодня станут известны победители конкурса учителей


Сегодня станут известны победители конкурса учителей на премию главы государства. Из 13 претендентов только двое могут получить денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщили в профильном ведомстве, к отбору допущены педагоги, которые имеют научно-методические разработки, используют на занятиях современные технологии, активно занимаются внеурочной деятельностью. Всего 6 критериев, по которым комиссия оценивает мастерство участников.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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