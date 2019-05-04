Сегодня станут известны победители конкурса учителей на премию главы государства. Из 13 претендентов только двое могут получить денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.



Как сообщили в профильном ведомстве, к отбору допущены педагоги, которые имеют научно-методические разработки, используют на занятиях современные технологии, активно занимаются внеурочной деятельностью. Всего 6 критериев, по которым комиссия оценивает мастерство участников. Сегодня станут известны победители конкурса учителей на премию главы государства. Из 13 претендентов только двое могут получить денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.Как сообщили в профильном ведомстве, к отбору допущены педагоги, которые имеют научно-методические разработки, используют на занятиях современные технологии, активно занимаются внеурочной деятельностью. Всего 6 критериев, по которым комиссия оценивает мастерство участников.



Смотреть полный выпуск новостей



