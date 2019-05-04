В Калмыкии стартовали государственные экзамены

Сегодня стартовала основная волна Единого государственного экзамена. Первыми пройти испытание выпало тем, кто выбрал литературу и географию. Из полутора тысяч выпускников их решили сдавать всего чуть более 200 калмыцких выпускников. И экзамены проходят в одном пункте, на базе элистинской школы №18. По словам ребят, к важному в жизни этапу готовились основательно, но всё же очень волнуются.



Напомним, процедура проведения ЕГЭ в 2019 году, как и в предыдущем году, предусматривает печать полного комплекта экзаменационных работ в аудиториях пункта проведения экзамена. Внедрение таких технологий исключает несанкционированный доступ к экзаменационным материалам ЕГЭ, и обеспечивает оперативную доставку бланков с ответами участников в региональный центр обработки информации. Сегодня стартовала основная волна Единого государственного экзамена. Первыми пройти испытание выпало тем, кто выбрал литературу и географию. Из полутора тысяч выпускников их решили сдавать всего чуть более 200 калмыцких выпускников. И экзамены проходят в одном пункте, на базе элистинской школы №18. По словам ребят, к важному в жизни этапу готовились основательно, но всё же очень волнуются.Напомним, процедура проведения ЕГЭ в 2019 году, как и в предыдущем году, предусматривает печать полного комплекта экзаменационных работ в аудиториях пункта проведения экзамена. Внедрение таких технологий исключает несанкционированный доступ к экзаменационным материалам ЕГЭ, и обеспечивает оперативную доставку бланков с ответами участников в региональный центр обработки информации.



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