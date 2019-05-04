Награждены победители епархиального конкурса

Сегодня в День славянской письменности и культуры состоялась церемония награждения победителей епархиального конкурса на лучший макет православного храма. В этом году они посвящены Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.



На территории культурного комплекса Пагода Семи дней лучшим вручили заслуженные награды, дипломы и призы. Участники – это воспитанники детских садов, школьники из Элисты и районов. Проекты были индивидуальные, групповые и семейные.



Общим подарком для всех стал праздничный концерт. Талантливых ребят поздравил руководитель Калмыкии Бату Хасиков и архиепископ Юстиниан. Сегодня в День славянской письменности и культуры состоялась церемония награждения победителей епархиального конкурса на лучший макет православного храма. В этом году они посвящены Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.На территории культурного комплекса Пагода Семи дней лучшим вручили заслуженные награды, дипломы и призы. Участники – это воспитанники детских садов, школьники из Элисты и районов. Проекты были индивидуальные, групповые и семейные.Общим подарком для всех стал праздничный концерт. Талантливых ребят поздравил руководитель Калмыкии Бату Хасиков и архиепископ Юстиниан.



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