В Ростовской области обнаружили зараженную паразитами рыбу

В соседнем с Калмыкией регионе Ростовской области обнаружили зараженную паразитами рыбу.



Как пояснили сегодня в Россельхознадзоре, причиной заболевания может служить загрязнение воды. Также, по словам специалистов, в Калмыкии постоянно проводятся необходимые исследования для выявления подобных случаев. В соседнем с Калмыкией регионе Ростовской области обнаружили зараженную паразитами рыбу.Как пояснили сегодня в Россельхознадзоре, причиной заболевания может служить загрязнение воды. Также, по словам специалистов, в Калмыкии постоянно проводятся необходимые исследования для выявления подобных случаев.



Смотреть полный выпуск новостей



