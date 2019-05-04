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Вчера, 21:37

В прокуратуре обсудили профилактику правонарушений подростками


«Вопросы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Калмыкии» обсудили в рамках открытого форума, организованного в стенах прокуратуры.

По данным руководителя ведомства Романа Тютюника, в этой сфере в последние полтора года отмечается рост правонарушений. В обсуждение злободневной темы приняли участие руководители правоохранительных органов и исполнительной власти. Основное внимание было акцентировано на причинах и условиях совершения правонарушений подростками, вступления их в неформальные молодежные организации.

Принято решение усилить профилактические меры с учетом современных реалий на основе конструктивного взаимодействия всех заинтересованных властных и общественных структур.



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