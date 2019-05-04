Сегодня Бату Хасиков встретился с главным ветинспектором республики Виктором Санджиевым. В его лице руководитель региона поздравил всех сотрудников отрасли с профессиональным праздником – днем калмыцких ветеринаров. Сегодня Бату Хасиков встретился с главным ветинспектором республики Виктором Санджиевым. В его лице руководитель региона поздравил всех сотрудников отрасли с профессиональным праздником – днем калмыцких ветеринаров.



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