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Вчера, 21:30

Бату Хасиков взял под контроль запуск кирпичного завода в Малодербетовском районе


Запуск кирпичного завода в Малодербетовском районе руководитель Калмыкии взял под личный контроль. Об этом сегодня Бату Хасиков заявил в ходе рабочей поездки. В центре внимания оказалась не только производственная сфера, но и социальные объекты.

«Три года назад малодербетовский завод из обожженной глины ежегодно выпускал более двух с половиной миллионов кирпичей, а также черепицу. Трудоустроены были около сотни местных жителей», говорит Александр Атинов. Когда-то и он работал в цехе, теперь охраняет территорию заброшенного предприятия. Объект можно запустить в любой момент, для этого есть и

О дальнейшей судьбе предприятия в ходе рабочей поездки в район говорил руководитель региона. Как отметил Бату Хасиков развитие промышленности - одна из стратегических задач.

Немало вопросов Хасикову в ходе посещения малодербетовской райбольницы задали пациенты учреждения. Обновления требует медицинское оборудование. В частности, рентген-аппарат. В его приобретении, обещал посодействовать руководитель Калмыкии. Цена вопроса – более 14 миллионов. Речь шла и об устаревшей отопительной системе. Тепловые котлы выходят из строя. На это нужно 9 миллионов.

Одна из актуальных проблем для местных жителей – перебои с подачей питьевой воды. Когда-то здесь функционировало 14 скважин. Сегодня на месторождении подземных вод их всего четыре. Мощность каждой - до 25 кубометров в час. По плану, водой должны быть обеспечены порядка 8-ми тысяч жителей сел Тундутово и Малые Дербеты. Однако, из-за увеличения числа абонентов, в дома сельчан живительная влага поступает нерегулярно. Требуют частичной замены водопроводные трубы.

А вот качество воды соответствует всем госстандартам, в чем лично убедился Бату Хасиков. В райцентре он осмотрел разливочный цех. Здесь ежемесячно выпускают до 40 тысяч бутылок воды, но для расширения производства этого недостаточно, говорит местный предприниматель.

Также в рамках рабочей поездки Бату Хасиков побывал в спортивном зале борьбы и бокса, площадью около 400 квадратных метров. Строительство велось на народные средства. Всего было потрачено три с половиной миллиона рублей. Сегодня объект посещают около двухсот юных атлетов.



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