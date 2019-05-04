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Сегодня, 15:18

В Элисте провели презентацию калмыцкого перевода Жития Кирилла и Мефодия


К Дню славянской письменности приурочили презентацию калмыцкого перевода Жития Кирилла и Мефодия. Автор - Эрдни Канкаев. Ранее он работал над катехизисом и книгой о Серафиме Саровском.

Презентация книги началась с краткого песнопения, посвященным святым Кириллу и Мефодию в исполнении артистов русского и национального театров. Впервые этот кондак прозвучал на калмыцком. Что стало еще одним свидетельством взаимообогащения двух культур. Процесс, продолжающийся несколько столетий, в последние годы приобрел новую форму – духовного единения. Переводы библейских писаний, жития святых на калмыцком помогают сохранить язык. Они вызывают интерес читателей, желание знакомиться с текстами на родном калмыцком.

Около четырех месяцев работал над переводом поэт, член союза писателей России Эрдни Канкаев. Из под его пера вышли также переложения православного катехизиса, житие Серафима Саровского. Сейчас в планах у Канкаева перевод стихотворения Валерия Брюсова «Библия».

Украшением книги стали иллюстрации, выполненные заслуженным художником Калмыкии Александром Кошевым. Оригиналы работ, представленные на презентации, напоминают иконы, изображающие сцены из путешествия равноапостольных просветителей по калмыцким степям.

Перевод текста «Житие святых» духовного писателя, просветителя семнадцатого века Дмитрия Ростовского стало важным событием не только для верующих. Участие в презентации представителей научного сообщества и органов государственной власти подкрепило его значимость.

В рамках празднования Дня славянской письменности и к тысяча ста пятидесятилетию со дня преставления небесного покровителя Калмыкии Кирилла все, кто был причастен к созданию книги, были награждены благодарностью архиепископа Юстиниана, а Эрдни Канкаев удостоился епархиальной медали.



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