Сегодня - День славянской письменности. В честь ее создателей Кирилла и Мефодия архиепископ Юстиниан провел торжественное богослужение в храме Святой Софии. Также для поклонения верующих был изнесен ковчег с мощами святого Кирилла.



После состоялся крестный ход вокруг храма. Ребята из казачьих классов украсили флаг, который подняли над собором в честь небесных покровителей региона. Сегодня - День славянской письменности. В честь ее создателей Кирилла и Мефодия архиепископ Юстиниан провел торжественное богослужение в храме Святой Софии. Также для поклонения верующих был изнесен ковчег с мощами святого Кирилла.После состоялся крестный ход вокруг храма. Ребята из казачьих классов украсили флаг, который подняли над собором в честь небесных покровителей региона.



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