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О демографической ситуации в регионе





Высокая смертность, низкая рождаемость и рост миграции – главные причины ухудшения демографической ситуации в регионе. Исследования учёных Калмыцкого научного центра РАН, выглядят неутешительными. Об этом шла речь на заседании круглого стола. Какие тенденции были озвучены и что делать?



Этот малыш четвёртый в семье Фёдоровых. 32-х летняя Наталья и её супруг, уже воспитывают троих сыновей. Она следит за чистотой в одной из яшкульских школ. Муж, чтобы содержать семью, выезжает на заработки за пределы республики.



У 25-летней элистинки Валентины Бурловой двоих сыновей. Её муж – глава крестьянско-фермерского хозяйства. За девочкой, планируют прийти сюда же в следующий раз.



В последние годы первые роды всё реже принимают в стенах элистинского перинатального центра. Как правило, говорит руководитель, акушер-гинеколог с 40-летним стажем Тамара Ермошкаева, у них фиксируют третьи и последующие.



При том, что в республике отмечается больший чем в среднем по России коэффициент прироста населения, общая демографическая ситуация в регионе неутешительная, - констатируют специалисты калмыцкого научного центра, проводившие исследования. За последние 9 лет количество проживающих в Калмыкии сократилось почти на 17 тысяч человек. Это цифры официальной статистики. А если учесть, что сюда не вошли данные скрытой миграции, то картина становится ещё более удручающей. С 1989 года наблюдается постепенный отток населения. При этом примерно половина проживает в Элисте. Кроме того, по всем признакам в Калмыкии происходит демографическое старение - увеличение доли пожилых людей от общей численности населения. Это результат длительных изменений. За это время мы прошли 3 демографические ямы. Это начало 1990-х, 2008-ой год и период с 2014-го по 2016-й годы. К числу важнейших причин исследователи относят сокращение числа женщин детородного возраста. Молодые люди вынуждены искать себе применение в мегаполисах и за пределами страны.



При этом калмыцкие исследователи отмечают тенденцию к трансформации брака. Он приобретает формы гостевого или брака выходного дня. Сократилась и их продолжительность. Лишь треть пар преодолевают 10-летний порог. Прослеживается чёткая тенденция к бездетности или когда в семье растёт один ребёнок. В этой ситуации о естественном приросте населения речь не идёт. А ведь традиционная калмыцкая семья всегда отличалась многодетностью.



В районах Калмыкии настоящим бедствием стал отъезд на заработки в мегаполисы людей предпенсионного и пенсионного возраста. В основном это женщины, которые работают нянями, сиделками или заняты в сфере обслуживания. Учёные посвятили этому многочисленные исследования. А по данным регионального минздрава, сокращение численности населения напрямую связано с общемировым фактором – распространением болезней системы кровообращения. Инфаркты и инсульты стоят на первом месте. На втором онкозаболевания. Прослеживается и опасная тенденция роста алкоголизации жителей республики. А на третьем - гибель на дорогах и в нечастных случаях.



Демографическая ситуация лишь следствие и отражение экономических и социальных процессов в обществе. И сейчас требуется совместными усилиями найти эффективное решение этих проблем. Высокая смертность, низкая рождаемость и рост миграции – главные причины ухудшения демографической ситуации в регионе. Исследования учёных Калмыцкого научного центра РАН, выглядят неутешительными. Об этом шла речь на заседании круглого стола. Какие тенденции были озвучены и что делать?Этот малыш четвёртый в семье Фёдоровых. 32-х летняя Наталья и её супруг, уже воспитывают троих сыновей. Она следит за чистотой в одной из яшкульских школ. Муж, чтобы содержать семью, выезжает на заработки за пределы республики.У 25-летней элистинки Валентины Бурловой двоих сыновей. Её муж – глава крестьянско-фермерского хозяйства. За девочкой, планируют прийти сюда же в следующий раз.В последние годы первые роды всё реже принимают в стенах элистинского перинатального центра. Как правило, говорит руководитель, акушер-гинеколог с 40-летним стажем Тамара Ермошкаева, у них фиксируют третьи и последующие.При том, что в республике отмечается больший чем в среднем по России коэффициент прироста населения, общая демографическая ситуация в регионе неутешительная, - констатируют специалисты калмыцкого научного центра, проводившие исследования. За последние 9 лет количество проживающих в Калмыкии сократилось почти на 17 тысяч человек. Это цифры официальной статистики. А если учесть, что сюда не вошли данные скрытой миграции, то картина становится ещё более удручающей. С 1989 года наблюдается постепенный отток населения. При этом примерно половина проживает в Элисте. Кроме того, по всем признакам в Калмыкии происходит демографическое старение - увеличение доли пожилых людей от общей численности населения. Это результат длительных изменений. За это время мы прошли 3 демографические ямы. Это начало 1990-х, 2008-ой год и период с 2014-го по 2016-й годы. К числу важнейших причин исследователи относят сокращение числа женщин детородного возраста. Молодые люди вынуждены искать себе применение в мегаполисах и за пределами страны.При этом калмыцкие исследователи отмечают тенденцию к трансформации брака. Он приобретает формы гостевого или брака выходного дня. Сократилась и их продолжительность. Лишь треть пар преодолевают 10-летний порог. Прослеживается чёткая тенденция к бездетности или когда в семье растёт один ребёнок. В этой ситуации о естественном приросте населения речь не идёт. А ведь традиционная калмыцкая семья всегда отличалась многодетностью.В районах Калмыкии настоящим бедствием стал отъезд на заработки в мегаполисы людей предпенсионного и пенсионного возраста. В основном это женщины, которые работают нянями, сиделками или заняты в сфере обслуживания. Учёные посвятили этому многочисленные исследования. А по данным регионального минздрава, сокращение численности населения напрямую связано с общемировым фактором – распространением болезней системы кровообращения. Инфаркты и инсульты стоят на первом месте. На втором онкозаболевания. Прослеживается и опасная тенденция роста алкоголизации жителей республики. А на третьем - гибель на дорогах и в нечастных случаях.Демографическая ситуация лишь следствие и отражение экономических и социальных процессов в обществе. И сейчас требуется совместными усилиями найти эффективное решение этих проблем.



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