Сегодня - День калмыцкого ветеринара. За последние 3 года штат службы увеличен и сейчас составляет примерно 500 человек. За 2018 и 2019 год курсы повышения квалификации прошли 110 специалистов. Об этом рассказал руководитель ветеринарного управления Виктор Санджиев.



Кроме того, он озвучил показатели эпизоотической ситуации. В республике регистрируются бешенство, грипп птиц, оспа овец и коз. Из положительных моментов – вот уже 7 лет не зафиксирована африканская чума свиней. Санджиев обозначил и задачи ведомства. Сегодня - День калмыцкого ветеринара. За последние 3 года штат службы увеличен и сейчас составляет примерно 500 человек. За 2018 и 2019 год курсы повышения квалификации прошли 110 специалистов. Об этом рассказал руководитель ветеринарного управления Виктор Санджиев.Кроме того, он озвучил показатели эпизоотической ситуации. В республике регистрируются бешенство, грипп птиц, оспа овец и коз. Из положительных моментов – вот уже 7 лет не зафиксирована африканская чума свиней. Санджиев обозначил и задачи ведомства.



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