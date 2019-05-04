ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:12

Сегодня - День калмыцкого ветеринара


Сегодня - День калмыцкого ветеринара. За последние 3 года штат службы увеличен и сейчас составляет примерно 500 человек. За 2018 и 2019 год курсы повышения квалификации прошли 110 специалистов. Об этом рассказал руководитель ветеринарного управления Виктор Санджиев.

Кроме того, он озвучил показатели эпизоотической ситуации. В республике регистрируются бешенство, грипп птиц, оспа овец и коз. Из положительных моментов – вот уже 7 лет не зафиксирована африканская чума свиней. Санджиев обозначил и задачи ведомства.



Другие новости по теме:

  • Руководитель регионального управления ветеринарии подвел итоги 2017 года
  • День ветеринарного работника будет отмечаться 31 августа
  • Штат работников ветеринарной службы будет увеличен
  • В Центральном хуруле откроются бесплатные курсы калмыцкого языка
  • Калмыкия в тройке лидеров по количеству овец
  • Обсуждены итоги деятельности коллегии управления федеральной службы исполнения наказания
  • Профессиональный праздник отмечают сотрудники Национальной гвардии России
  • В республике проведен анализ эпизоотической ситуации
  • Курсы калмыцкого языка в Центральном хуруле будут проходить по углубленной программе
  • Сегодня в России - День радио

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34