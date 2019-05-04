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Сегодня, 11:33

Алексей Орлов удостоен ордена Дружбы


Алексей Орлов удостоен ордена Дружбы. Церемония награждения состоялась в Кремле. Высокую государственную награду ему вручил Президент России Владимир Путин.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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