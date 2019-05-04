Что можно строить на садовых участках? Нужно ли платить налог за теплицы? Что признается самостроем? Ответы на эти и другие вопросы смогут получить жители республики в рамках всероссийской акции Кадастровой палаты.



Специалисты совместно с представителями ассоциации юристов России они проводят день правовой помощи. С 10 утра до четырех часов дня они принимают всех обратившихся и консультируют по тем или иным тематическим вопросам. Что можно строить на садовых участках? Нужно ли платить налог за теплицы? Что признается самостроем? Ответы на эти и другие вопросы смогут получить жители республики в рамках всероссийской акции Кадастровой палаты.Специалисты совместно с представителями ассоциации юристов России они проводят день правовой помощи. С 10 утра до четырех часов дня они принимают всех обратившихся и консультируют по тем или иным тематическим вопросам.



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