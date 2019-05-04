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Сегодня, 18:03

В Элисте прошла встреча глав православной и буддийской общин республики


Накануне Дня Славянской письменности и культуры состоялась встреча глав православной и буддийской общин республики.

Архиепископ Юстиниан и Шаджин Лама Тэло Тулку Ринпоче обратили внимание на объединяющее значение русского языка и в целом русской культуры, обсудили вопросы укрепления межнационального мира, отметили позитивную роль Межрелигиозного Совета.

Кроме того, архиепископ Юстиниан по просьбе директора департамента Управления делами Министерства просвещения России передал Верховному ламе официальное предложение об участие буддийских ученых Калмыкии в рецензировании учебного пособия «Религиозные культуры народов России». В завершение встречи обменялись поздравлениями и памятными подарками.



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