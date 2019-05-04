В Калмыкии заступил на дежурство новый медицинский вертолет. Он оснащен современным оборудованием, которое позволяет осуществить экстренную эвакуацию тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии в специализированные медучреждения.



Этот проект реализуется в регионе третий год. И за это время санавиация спасла жизнь примерно трёмстам пациентам. Бригады для санитарной авиации созданы из высококвалифицированных специалистов, которые не раз проявили себя в экстремальной ситуации, когда счет идет на секунды. В Калмыкии заступил на дежурство новый медицинский вертолет. Он оснащен современным оборудованием, которое позволяет осуществить экстренную эвакуацию тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии в специализированные медучреждения.Этот проект реализуется в регионе третий год. И за это время санавиация спасла жизнь примерно трёмстам пациентам. Бригады для санитарной авиации созданы из высококвалифицированных специалистов, которые не раз проявили себя в экстремальной ситуации, когда счет идет на секунды.



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