«Социальная ярмарка» состоится в воскресенье

«Социальная ярмарка» впервые состоится в Элисте в это воскресенье на площади Победы. Основную часть товаров составят изделия, выполненные руками воспитанников и коллективов детских домов-интернатов, реабилитационных центров.



Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа и детский праздник. Организаторы - Благотворительный фонд «Шаг навстречу» совместно с компанией «Лукойл» и администрацией Элисты. «Социальная ярмарка» впервые состоится в Элисте в это воскресенье на площади Победы. Основную часть товаров составят изделия, выполненные руками воспитанников и коллективов детских домов-интернатов, реабилитационных центров.Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа и детский праздник. Организаторы - Благотворительный фонд «Шаг навстречу» совместно с компанией «Лукойл» и администрацией Элисты.



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