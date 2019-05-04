В Элисте выбрали «Семью года»

В Элисте завершился четвертый региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В нём приняли участие 13 семей из районов республики и степной столицы. В этом году конкурс проводится в рамках мероприятий «Десятилетия детства», объявленного в соответствии с указом президента страны. С участниками, которые боролись за право стать лучшими в пяти номинациях, познакомилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



На сцене многодетные родители, есть те, кто связал себя узами брака совсем недавно, а у кого-то совместная жизни началась много лет назад. Супруги Кузьменко вместе 11-й год. Столько же их старшему сыну. Всего мальчиков пятеро. 3-летний малыш – самый юный участник конкурса.



А вот у Дорджи и Валентины Бакаевых, которые вместе уже более полувека, четыре дочери. Семья приехала из поселка Ики-Бурул, чтобы поделиться секретами счастья и житейской мудростью. Главное, говорят супруги, уметь слышать друг друга. Кстати, по итогам конкурса Бакаевы стали победителями в номинации «Золотая семья».



Среди участников и знатоки национальных традиций, как Борлык и Елена Цутаевы из Октябрьского района. Главный праздник в их семье – Цаган Сар.



На суд жюри и зрителей участники представили визитную карточку.

Готовились долго и тщательно, говорят дебютанты конкурса – семья Намысовых из Приютненского района. Глава семьи – участковый уполномоченный – приехать не смог. Зато маму, а по совместительству директора сельской школы, активно поддерживали трое детей.



«Чем больше семья, тем она крепче», уверены Манджиевы из Кетченеровского района. Делегация у них внушительная – 14 человек. И они знают, что говорят - Эрдни и Любовь вместе 42 года. У них шестеро детей и 11 внуков. Впечатление на членов жюри произвело выступление на калмыцком языке этой большой и дружной семьи.



В этом году строгую процедуру отбора комиссии конкурса «Семья года» прошли 13 участников.



В итоге лучшей молодой семьей признаны Андрей и Татьяна Нимгировы из Городовиковска. Хранителями традиций стала элистинская семья Котиновых из Элисты. В номинации «Сельская семья» победили яшкуляне Василий и Виктория Надбитовы. А вот звание лучшей многодетной семьи досталось самой представительной делегации – семье Манджиевых. Им же и достался гран-при регионального этапа. Они представят республику в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве в ноябре. В Элисте завершился четвертый региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В нём приняли участие 13 семей из районов республики и степной столицы. В этом году конкурс проводится в рамках мероприятий «Десятилетия детства», объявленного в соответствии с указом президента страны. С участниками, которые боролись за право стать лучшими в пяти номинациях, познакомилась и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.На сцене многодетные родители, есть те, кто связал себя узами брака совсем недавно, а у кого-то совместная жизни началась много лет назад. Супруги Кузьменко вместе 11-й год. Столько же их старшему сыну. Всего мальчиков пятеро. 3-летний малыш – самый юный участник конкурса.А вот у Дорджи и Валентины Бакаевых, которые вместе уже более полувека, четыре дочери. Семья приехала из поселка Ики-Бурул, чтобы поделиться секретами счастья и житейской мудростью. Главное, говорят супруги, уметь слышать друг друга. Кстати, по итогам конкурса Бакаевы стали победителями в номинации «Золотая семья».Среди участников и знатоки национальных традиций, как Борлык и Елена Цутаевы из Октябрьского района. Главный праздник в их семье – Цаган Сар.На суд жюри и зрителей участники представили визитную карточку.Готовились долго и тщательно, говорят дебютанты конкурса – семья Намысовых из Приютненского района. Глава семьи – участковый уполномоченный – приехать не смог. Зато маму, а по совместительству директора сельской школы, активно поддерживали трое детей.«Чем больше семья, тем она крепче», уверены Манджиевы из Кетченеровского района. Делегация у них внушительная – 14 человек. И они знают, что говорят - Эрдни и Любовь вместе 42 года. У них шестеро детей и 11 внуков. Впечатление на членов жюри произвело выступление на калмыцком языке этой большой и дружной семьи.В этом году строгую процедуру отбора комиссии конкурса «Семья года» прошли 13 участников.В итоге лучшей молодой семьей признаны Андрей и Татьяна Нимгировы из Городовиковска. Хранителями традиций стала элистинская семья Котиновых из Элисты. В номинации «Сельская семья» победили яшкуляне Василий и Виктория Надбитовы. А вот звание лучшей многодетной семьи досталось самой представительной делегации – семье Манджиевых. Им же и достался гран-при регионального этапа. Они представят республику в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве в ноябре.



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