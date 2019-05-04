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Сегодня, 17:53

Глава Яшкульского района оставил свой пост


В отставку по собственному желанию ушёл глава Яшкульского РМО Тельман Хаглышев. ВрИО Главы РК Бату Хасиков на встрече с депутатами района в понедельник отметил большой личный вклад Хаглышева в развитие района и вручил ему Почётную грамоту Республики Калмыкия за большие заслуги в социально-экономическом развитии республики и многолетнюю добросовестную работу.

«Искренне хочу выразить уважение Тельману Кюкеновичу, который 22 года проработал главой района, - сказал Бату Хасиков. - Сегодня он передаёт эстафету дальше. Наша задача – эту эстафету принять. Нужно использовать имеющиеся ресурсы. Нужно искать новые возможности для развития района. Обеспечить грамотное управление и жёсткий контроль. Есть понимание как проблем, так и того, что необходимо делать. Будем добиваться, чтобы всё это работало во благо района и его жителей».

Временное исполнение обязанностей Главы РМО возложено на заместителя главы районной администрации Елену Устиеву.



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