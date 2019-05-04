Лучшие учителя Калмыкии получат 200 тысяч рублей. Это премия главы государства. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Причем награждаться будут педагоги, которые имеют научно-методические разработки, используют на занятиях современные технологии, активно занимаются внеурочной деятельностью.



Всего 6 критериев, по которым комиссия будет оценивать мастерство участников конкурса. Уже состоялся очный этап состязания. Из 13 претендентов только двое могут стать победителями. Их имена объявят через два дня. Лучшие учителя Калмыкии получат 200 тысяч рублей. Это премия главы государства. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Причем награждаться будут педагоги, которые имеют научно-методические разработки, используют на занятиях современные технологии, активно занимаются внеурочной деятельностью.Всего 6 критериев, по которым комиссия будет оценивать мастерство участников конкурса. Уже состоялся очный этап состязания. Из 13 претендентов только двое могут стать победителями. Их имена объявят через два дня.



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