Считанные дни остаются до начала проведения в школах ЕГЭ. 27 мая сядут за парты выпускники одиннадцатых классов, которые выбрали такие предметы как география и литература. В этом году сохраняется прежняя форма сдачи. Главное, что содержания контрольно-измерительных материалов не претерпели изменений. Как нам сегодня сообщили в профильном министерстве, Калмыкия готова к проведению единого государственного экзамена.



Учащиеся Элистинского лицея к испытаниям готовились целый год. Поэтому рассчитывают получить высокие баллы и продолжить обучение в ведущих ВУЗах страны. Победителю предметных олимпиад Алдару Горяеву предстоит сдать хорошо только математику для того, чтобы поступить в московское высшее учебное заведение.



Это ситуационно-информационный центр. Во время ЕГЭ здесь находятся наблюдатели, которые в режиме он-лайн следят за ходом экзамена с использованием федерального портала. Это, в основном, представители Российского союза молодежи из Ростовской области, КалмГУ. Аккредитацию получили более восьмисот человек. Так что любые попытки списать, пронести мобильное устройство, пресекаются моментально.



На этот период Центр оценки качества образования выполняет функции Регионального центра обработки информации, где обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения итоговой аттестации. Здесь проверка материалов проходит после каждого экзамена – это прием, расшифровка и распознавание. Как и в прежние годы, учебные классы оснащены камерами видеонаблюдения. Причем новыми. Эти меры позволяют исключить нарушения и в 2019 году остаются без изменений.



В Калмыкии единый государственный экзамен будут сдавать 1652 выпускника 11-х классов. Для них будет организовано 17 пунктов, из них 5 в Элисте. По словам заместителя министра образования и науки Татьяны Питкиевой, главная задача, которую ставит Рособрнадзор - провести в российских школах честно и объективно.



О предстоящей экзаменационной кампании речь шла на встрече Бату Хасикова с начальником Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорем Круглинским. Все замечания и недочеты к сегодняшнему дню устранены. По мнению руководителя Калмыкии важно, чтобы процедура сдачи экзамена была исполнена на высшем уровне, без технических нарушений. А сами ребята надеются, что знания, полученные в стенах школы, помогут успешно сдать ЕГЭ. Считанные дни остаются до начала проведения в школах ЕГЭ. 27 мая сядут за парты выпускники одиннадцатых классов, которые выбрали такие предметы как география и литература. В этом году сохраняется прежняя форма сдачи. Главное, что содержания контрольно-измерительных материалов не претерпели изменений. Как нам сегодня сообщили в профильном министерстве, Калмыкия готова к проведению единого государственного экзамена.Учащиеся Элистинского лицея к испытаниям готовились целый год. Поэтому рассчитывают получить высокие баллы и продолжить обучение в ведущих ВУЗах страны. Победителю предметных олимпиад Алдару Горяеву предстоит сдать хорошо только математику для того, чтобы поступить в московское высшее учебное заведение.Это ситуационно-информационный центр. Во время ЕГЭ здесь находятся наблюдатели, которые в режиме он-лайн следят за ходом экзамена с использованием федерального портала. Это, в основном, представители Российского союза молодежи из Ростовской области, КалмГУ. Аккредитацию получили более восьмисот человек. Так что любые попытки списать, пронести мобильное устройство, пресекаются моментально.На этот период Центр оценки качества образования выполняет функции Регионального центра обработки информации, где обеспечивает организационно-технологическое сопровождение проведения итоговой аттестации. Здесь проверка материалов проходит после каждого экзамена – это прием, расшифровка и распознавание. Как и в прежние годы, учебные классы оснащены камерами видеонаблюдения. Причем новыми. Эти меры позволяют исключить нарушения и в 2019 году остаются без изменений.В Калмыкии единый государственный экзамен будут сдавать 1652 выпускника 11-х классов. Для них будет организовано 17 пунктов, из них 5 в Элисте. По словам заместителя министра образования и науки Татьяны Питкиевой, главная задача, которую ставит Рособрнадзор - провести в российских школах честно и объективно.О предстоящей экзаменационной кампании речь шла на встрече Бату Хасикова с начальником Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорем Круглинским. Все замечания и недочеты к сегодняшнему дню устранены. По мнению руководителя Калмыкии важно, чтобы процедура сдачи экзамена была исполнена на высшем уровне, без технических нарушений. А сами ребята надеются, что знания, полученные в стенах школы, помогут успешно сдать ЕГЭ.



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