В школах села Троицкое появятся три казачьих класса. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Элистинская и калмыцкая епархия, центральный хурул, администрация Целинного РМО и калмыцкими казаками.



Степная республика оказалась первым регионом страны, где впервые было создано такое отделение. На сегодня функционируют 13 казачьих классов. Помимо обязательных предметов, ребята знакомятся с историей казачества, народными играми, фольклором. Также посещают занятия начальной военной подготовке. Желающие могут освоить навыки верховой езды. В школах села Троицкое появятся три казачьих класса. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Элистинская и калмыцкая епархия, центральный хурул, администрация Целинного РМО и калмыцкими казаками.Степная республика оказалась первым регионом страны, где впервые было создано такое отделение. На сегодня функционируют 13 казачьих классов. Помимо обязательных предметов, ребята знакомятся с историей казачества, народными играми, фольклором. Также посещают занятия начальной военной подготовке. Желающие могут освоить навыки верховой езды.



Смотреть полный выпуск новостей



