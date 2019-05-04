В селах Калмыкии отходы будут собирать тарным способом. Если сейчас жители просто выносят мусор и складируют перед домами, то совсем скоро будут организованы специальные площадки с тарой.



Как сообщают в пресс-службе правительства, на сегодня в Черноземельском, Малодербетовском, Городовиковском, Сарпинском, Лаганском районах установлено около 200 контейнеров. В поселке Яшкуль возводятся 6 объектов.



По согласованию с органами местного самоуправления на тарный способ сбора региональный оператор переводит часть многоквартирных домов в райцентрах. В селах Калмыкии отходы будут собирать тарным способом. Если сейчас жители просто выносят мусор и складируют перед домами, то совсем скоро будут организованы специальные площадки с тарой.Как сообщают в пресс-службе правительства, на сегодня в Черноземельском, Малодербетовском, Городовиковском, Сарпинском, Лаганском районах установлено около 200 контейнеров. В поселке Яшкуль возводятся 6 объектов.По согласованию с органами местного самоуправления на тарный способ сбора региональный оператор переводит часть многоквартирных домов в райцентрах.



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