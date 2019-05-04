«Социальная ярмарка» в Элисте. Она состоится 26 мая на площади Победы. Организаторы - Благотворительный фонд «Шаг навстречу» совместно с компанией «Лукойл» и администрацией Элисты.



Основную часть товаров составят изделия, выполненные руками воспитанников и коллективов детских домов-интернатов, реабилитационных центров.



Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа и детский праздник. «Социальная ярмарка» в Элисте. Она состоится 26 мая на площади Победы. Организаторы - Благотворительный фонд «Шаг навстречу» совместно с компанией «Лукойл» и администрацией Элисты.Основную часть товаров составят изделия, выполненные руками воспитанников и коллективов детских домов-интернатов, реабилитационных центров.Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа и детский праздник.



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