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Вчера, 12:19

«Беседа с психологом»


Жители республики смогут бесплатно общаться с психологом. ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект «Беседа с психологом». В прямом эфире радио России Калмыкия каждый анонимно сможет поделиться своей проблемой, получить психологическую помощь, а иногда и найти решение проблемы.

Радиопрограмма «Беседа с психологом» - это возможность получить полезные советы по решению жизненно важных проблем. Консультации и рекомендации в студии даст клинический психолог Марина Галушкина. За ее плечами около 30 лет трудового стажа в этой сфере. И не всегда, говорит она, люди в полной мере понимали, к какому специалисту они обращаются: психологу или психиатру. Зачастую, приходилось объяснять разницу, рассказывает Галушкина.

Фактически - это бесплатные консультации на темы, волнующие каждого из нас. Семейные отношения, трудности в общении с ребенком, подростковые конфликты, неудачи на работе, переживания из-за здоровья, социальные проблемы – с этим ежедневно сталкивается любой из нас. Едва ли не каждый хоть однажды переживал период, когда, кажется, что выхода нет. И далеко не все могут самостоятельно найти выход. Депрессия, стресс – зачастую приводят к проблемам более серьезным. Многие признаются, что нуждаются в помощи профессионального психолога, при этом в действительности обращаются лишь единицы.

Новый проект на радио Россия Калмыкия включает передач разного формата, но все они имеют практическую цель – помочь: советом ли, консультацией, рекомендацией. Порой, людям просто необходимо выговориться.

Интерактивная радиопередача «Беседы с психологом» будет выходить по пятницам в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и в режиме видеотрансляции на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. По желанию слушателей вопросы могут носить анонимный характер. А задать их можно будет по телефону в студии 4-11-26.



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