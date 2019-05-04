В Элисте прошла «Семейная диспансеризация». Как понимать и слышать друг друга, узнали семьи принявшие участие во всероссийской акции «Семейная диспансеризация».



В рамках проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они получили бесплатную консультацию психологов элистинских социальных учреждений. В самом начале мероприятия участники торжественно перерезали символическую красную ленту, дав старт проекту в степном регионе. А после детей, их мам и пап, бабушек и дедушек приглашали пройти семейный квест.



Участникам нужно было посетить психологов - специалистов «по зрению», «по слуху», «по речи», выполнить интересные задания и получить отметку в маршрутном листе. Все участники уходили от специалистов с полезными рекомендациями, что следует изменить в воспитании ребёнка, что в самих себе, а над чем поработать вместе. За участие каждая семья получила приятный сувенир.



Необычная «диспансеризация» пришлась по вкусу, как маленьким, так и взрослым участникам, которые выразили надежду, что акция станет семейной традицией. В Элисте прошла «Семейная диспансеризация». Как понимать и слышать друг друга, узнали семьи принявшие участие во всероссийской акции «Семейная диспансеризация».В рамках проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они получили бесплатную консультацию психологов элистинских социальных учреждений. В самом начале мероприятия участники торжественно перерезали символическую красную ленту, дав старт проекту в степном регионе. А после детей, их мам и пап, бабушек и дедушек приглашали пройти семейный квест.Участникам нужно было посетить психологов - специалистов «по зрению», «по слуху», «по речи», выполнить интересные задания и получить отметку в маршрутном листе. Все участники уходили от специалистов с полезными рекомендациями, что следует изменить в воспитании ребёнка, что в самих себе, а над чем поработать вместе. За участие каждая семья получила приятный сувенир.Необычная «диспансеризация» пришлась по вкусу, как маленьким, так и взрослым участникам, которые выразили надежду, что акция станет семейной традицией.



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