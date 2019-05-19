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Сегодня, 12:30

В Астрахани открывается Российская выставка племенных овец и коз


Калмыцкая делегация отправляется в Астраханскую область. Завтра там начинает работу 20-я Российская выставка племенных овец и коз. Среди участников представители органов управления АПК регионов, племенных служб, ученые и педагоги профильных ВУЗов, фермеры субъектов юга России, а также Оренбургской, Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской и Ивановской областей.

Всего около 80 сельскохозяйственных предприятий представят 26 пород овец, 7 пород коз. Экспозицию готовят 12 хозяйств Калмыкии из Приютненского, Черноземельского, Яшкульского, Целинного, Кетченеровского и Юстинского районов.



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