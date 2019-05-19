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Сегодня, 12:28

Советы народного календаря


Сегодня 21 мая. Народный календарь советует начать сев огурцов. Считается, что посеянные сегодня, овощи вырастут большими и крепкими.

На прошлой неделе в утренней рубрике «Календарь дачника» мы рассказывали, какие сорта огурцов предпочитают сажать на огородах жители города, а в этот раз расскажем об экспериментальном методе выращивания картофеля.

Необычный способ уже опробовала опытный садовод Любовь Субботина. Суть в том, что рассаду устанавливают в ведрах. Это помогает спасти будущий урожай от вредителей.

Обязательно узнаем у нашей героини, насколько удачным оказался этот метод. Ну а тем, кто не планирует заниматься выращиванием самостоятельно, понравится новость о том, что в этом году в регионе картофель посажен на площади 93 гектара, это вдвое больше чем в прошлый сезон. Об этом сообщают растениеводы Яшкульского и Лаганского районах.

Культура требует регулярного полива, поэтому фермеры применяют новые интенсивные технологии. Осенью планируется собрать не менее двух тысяч семисот тонн.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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