Советы народного календаря

Сегодня 21 мая. Народный календарь советует начать сев огурцов. Считается, что посеянные сегодня, овощи вырастут большими и крепкими.



На прошлой неделе в утренней рубрике «Календарь дачника» мы рассказывали, какие сорта огурцов предпочитают сажать на огородах жители города, а в этот раз расскажем об экспериментальном методе выращивания картофеля.



Необычный способ уже опробовала опытный садовод Любовь Субботина. Суть в том, что рассаду устанавливают в ведрах. Это помогает спасти будущий урожай от вредителей.



Обязательно узнаем у нашей героини, насколько удачным оказался этот метод. Ну а тем, кто не планирует заниматься выращиванием самостоятельно, понравится новость о том, что в этом году в регионе картофель посажен на площади 93 гектара, это вдвое больше чем в прошлый сезон. Об этом сообщают растениеводы Яшкульского и Лаганского районах.



Культура требует регулярного полива, поэтому фермеры применяют новые интенсивные технологии. Осенью планируется собрать не менее двух тысяч семисот тонн. Сегодня 21 мая. Народный календарь советует начать сев огурцов. Считается, что посеянные сегодня, овощи вырастут большими и крепкими.На прошлой неделе в утренней рубрике «Календарь дачника» мы рассказывали, какие сорта огурцов предпочитают сажать на огородах жители города, а в этот раз расскажем об экспериментальном методе выращивания картофеля.Необычный способ уже опробовала опытный садовод Любовь Субботина. Суть в том, что рассаду устанавливают в ведрах. Это помогает спасти будущий урожай от вредителей.Обязательно узнаем у нашей героини, насколько удачным оказался этот метод. Ну а тем, кто не планирует заниматься выращиванием самостоятельно, понравится новость о том, что в этом году в регионе картофель посажен на площади 93 гектара, это вдвое больше чем в прошлый сезон. Об этом сообщают растениеводы Яшкульского и Лаганского районах.Культура требует регулярного полива, поэтому фермеры применяют новые интенсивные технологии. Осенью планируется собрать не менее двух тысяч семисот тонн.



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