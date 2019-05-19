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Сегодня, 12:26

Правовая помощь от Кадастровой палаты


Что можно строить на садовых участках? Нужно ли платить налог за теплицы? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Кадастровой палаты по республике в рамках Всероссийской недели правовой помощи.

Сегодня с 10 до 13 часов будут приниматься звонки на «горячую линию» по номеру: 5-21-47. Также задать вопросы можно в официальных группах учреждения в социальных сетях. Сам день консультаций состоится 23 мая с 10 до 16 часов в районных офисах приёма-выдачи документов и в главном офисе Кадастровой палаты по республике.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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