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Сегодня, 12:25

Впереди - ЕГЭ


Осталось меньше недели до старта основного периода единого государственного экзамена. 1652 выпускника будут сдавать ЕГЭ в этом году.

Напомним, уже 27 мая по расписанию – география и литература. А вот первый обязательный предмет – математика – ребятам предстоит уже в следующую среду.

Кстати, именно по этой дисциплине введены новшества. Так, будущим абитуриентам надо выбрать либо профильный либо базовый уровень. Раньше можно было сдавать оба.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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