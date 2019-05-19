Впереди - ЕГЭ

Осталось меньше недели до старта основного периода единого государственного экзамена. 1652 выпускника будут сдавать ЕГЭ в этом году.



Напомним, уже 27 мая по расписанию – география и литература. А вот первый обязательный предмет – математика – ребятам предстоит уже в следующую среду.



Кстати, именно по этой дисциплине введены новшества. Так, будущим абитуриентам надо выбрать либо профильный либо базовый уровень. Раньше можно было сдавать оба. Осталось меньше недели до старта основного периода единого государственного экзамена. 1652 выпускника будут сдавать ЕГЭ в этом году.Напомним, уже 27 мая по расписанию – география и литература. А вот первый обязательный предмет – математика – ребятам предстоит уже в следующую среду.Кстати, именно по этой дисциплине введены новшества. Так, будущим абитуриентам надо выбрать либо профильный либо базовый уровень. Раньше можно было сдавать оба.



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