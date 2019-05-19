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Сегодня, 12:22

Состоялся первый выпуск детского университета


Состоялся первый выпуск детского университета, который был создан при КалмГУ в сентябре прошлого года. Всего здесь учатся 150 человек. Они не только получают знания, но и учатся тому, как быть полезным обществу.

В южном федеральном округе всего два детских университета: в столице ЮФО – в Ростове-на-Дону и в Элисте. В администрации учреждения этим гордятся и планку стараются держать. Потому первый выпуск – это настоящий праздник и для педагогического коллектива, и для самих учащихся, и для их родителей. Нынешние герои торжества - оканчивают среднюю школу и готовятся к поступлению в ВУЗ. Звучат слова напутствия, вручают заслуженные награды.

Это посвящение от проректора по научной работе КалмГУ Кермен Бадмаевой юным участникам, победителям олимпиад, лучше всего выразило настроение всех собравшихся. Сами выпускники не отрывают глаз от своих дипломов. Окончание детского университета – первый шаг к тому, чтобы стать студентом КалмГУ. Этот документ добавляет 3 балла абитуриентам. Это придает уверенности, говорит Оюна Кюнкрикова. Жительница села Троицкое, она ежедневно приезжала в Элисту на занятия.

И для неё, как и для других выпускников, слова ректора ВУЗа Бадмы Салаева стали еще одним подтверждением правильности выбора.

Среди тех, у кого ВУЗ – пока только в отдаленном будущем – Николай Церенов. В детском университете он прошел курс подготовки к школе.

В день праздника не обошлось без занятий, только практических. Учащиеся попробовали взять интервью у ректора КалмГУ. Напомню, в основу работы учреждения дополнительного образования была взята идея президента Путина о формировании системы «сопровождения талантов от школы до высшего учебного заведения». И это только начало.



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