ГТРК « Калмыкия» присоединилась к всероссийской акции «На работу - на велосипеде». Сегодня наши коллеги на один день отказались от привычного комфорта. И вместо авто и маршрутных такси предпочли добраться на работу на велосипеде. Признаются, что получили удовольствие от езды. Это легко и удобно. Очевидны плюсы и для физического здоровья.



Кстати, инициативу организаторов акции поддержали сотрудники спортивного комплекса « Ойрат-–арены, а также представители других городских ведомств. А целью акции стала пропаганда здорового образа жизни. ГТРК « Калмыкия» присоединилась к всероссийской акции «На работу - на велосипеде». Сегодня наши коллеги на один день отказались от привычного комфорта. И вместо авто и маршрутных такси предпочли добраться на работу на велосипеде. Признаются, что получили удовольствие от езды. Это легко и удобно. Очевидны плюсы и для физического здоровья.Кстати, инициативу организаторов акции поддержали сотрудники спортивного комплекса « Ойрат-–арены, а также представители других городских ведомств. А целью акции стала пропаганда здорового образа жизни.



Смотреть полный выпуск новостей



