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Вчера, 15:28

Половина школьников Калмыкии побывают этим летом в детских лагерях


Половина школьников Калмыкии побывают этим летом в детских лагерях. Уже известно, что откроются они 4 июня. Отдых детей предусмотрен в почти сотне организаций. В основном это школьные лагеря дневного пребывания.

Поправить своё здоровье ребята смогут ещё в пансионате «Сюмин Булнг», а также в международных центрах Артек, «Орленок и «Смена». В ресбюджете предусмотрено на это более 40 млн. руб.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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