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Вчера, 15:26

Заложник обстоятельств или баловень судьбы?


Заложник обстоятельств или баловень судьбы? Историю немецкого художника калмыцкого происхождения Федора Калмыка элистинским школьникам и студентам рассказала немецкая журналистка, писательница Петра Реатеги. Она является автором книги, вышедшей в свет летом 2018 года, «Придворный художник». В Калмыкию Петра прибыла, чтобы увидеть родину героя своего документального романа.

Захватывающий историко-биографический роман «Придворный художник» увидел свет в 2018 году в Германии. Он рассказывает о Федоре Калмыке. Ещё ребенком он попал в плен и был передан в дар императрице Екатерине Великой, которая в свою очередь передарила его своей родственнице Гессен-Дармштадской принцессе Амалии. Так Федор попал в город Карлсруэ, где одарённый мальчик получил художественное образование и вскоре стал признанным мастером. 4 года работала Петра Реатеги над книгой. В её основу легли свидетельства современников и самого Федора Калмыка, документы из архивов и воспоминания знавших его людей. В Калмыкию она приехала, чтобы увидеть родину героя своего документального романа.

Опытом своей работы Петра Реатеги с удовольствием поделилась с элистинскими школьниками и студентами. Для них это была еще и языковая практика. С писательницей они общались на английском. Учащиеся элистинского лицея рассказали о своем научном проекте, связанном с именем художника калмыцкого происхождения.

Большинство работ Федора Калмыка хранится в Британском музее. А фондах Национального имени Пальмова находятся его 12 гравюр. Они были выкуплены в 1991 году у петербургского коллекционера Иваном Григорьевичем Ковалевым – основателем калмыцкой государственной картинной галереи.

Сам художник всегда считал себя калмыком, и мечтал побывать на родине. Спустя века это все же случилось. Благодаря автору документального романа о Федоре Калмыке Петре Реатеги.




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